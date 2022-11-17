Владимир Путин включил в состав СПЧ Коца, Демичеву, Шишкину, Белехову и Мельникова. Согласно подписанному президент Российской Федерации Владимиром Путиным указу об обновлении состава Совета по правам человека (СПЧ), туда включены 10 новых членов.