Daily Moscow

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Путин включил в состав СПЧ Коца, Демичеву, Шишкину, Белехову и Мельникова

Путин включил в состав СПЧ Коца, Демичеву, Шишкину, Белехову и Мельникова

Владимир Путин включил в состав СПЧ Коца, Демичеву, Шишкину, Белехову и Мельникова. Согласно подписанному президент Российской Федерации  Владимиром Путиным указу об обновлении состава Совета по правам человека (СПЧ), туда включены 10 новых членов.

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