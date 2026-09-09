Чему не научит школа: пять семейных уроков, которые остаются с ребенком на всю жизнь

Каждый год перед началом учебного сезона я ловлю себя на одной и той же мысли. Мы тщательно выбираем рюкзак, сверяем список канцелярии, гладим форму и надеемся, что учителя дадут нашим детям глубокие знания, научат рассуждать, дружить и отстаивать границы.