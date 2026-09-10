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Песков: об энергетическом перемирии с Киевом речи не идёт, а ОАЭ могут стать площадкой для нового раунда переговоров

Песков: об энергетическом перемирии с Киевом речи не идёт, а ОАЭ могут стать площадкой для нового раунда переговоров

Разговора о возможном энергетическом перемирии с Киевом на предметном уровне сейчас не ведётся. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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