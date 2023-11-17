Айнур Курманов. В преддверие визита Владимира Путина, в Северо-Казахстанской области начался громкий судебный процесс над участниками «Народного совета трудящихся Петропавловска».
Судилище в Петропавловске: Казахстан ужесточает репрессии
Комментарии
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Александр Лагуткин
Какой сепаратизм!? Эти люди живут на своей земле. На ней сотни лет жили русские люди, пока большевики своим указом эти земли не отдали в административное управление КазССР в составе СССР. Сейчас нет КазССР, нет СССР. То административное решение касалось этих уже несуществующих субъектов права. Соответственно, то постановление утратило юридическую силу. И исконно российские территории должны вернуться под юрисдикцию бывшей РСФСР, в настоящее время РФ. Рано ли поздно это произойдет Очень хотелось бы, чтобы без кровопролития, как на Украине. Россия не допустит базы НАТО на русской земле, на земле наших предков.
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