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Пиоли считает, что «Милан» может побороться за скудетто и победу в ЛЧ: «Конечно, это наша цель. Формируется отличная команда, но трудности точно будут»

Пиоли считает, что «Милан» может побороться за скудетто и победу в ЛЧ: «Конечно, это наша цель. Формируется отличная команда, но трудности точно будут»

Об этом Стефано Пиоли заявил, комментируя слова Оливье Жиру после разгрома «Торино» (4:1). Француз сказал, что у «россонери» прибавилось сил и теперь они могут побороться как за скудетто, так и за Лигу чемпионов.

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