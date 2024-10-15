Раскрыто, какого роста зарплат требуют россияне при смене работы

Размер желаемой зарплаты, которую россияне указывают в резюме при поиске новой работы, в среднем на 32% превышает уровень дохода на предыдущем месте, следует из опроса сервиса «Авито Работа», результаты которого приводит РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии