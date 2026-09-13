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Сколько стоит быть красивым в мегаполисах России: исследование 2ГИС

Сколько стоит быть красивым в мегаполисах России: исследование 2ГИС

Геосервис выяснил, как развивается индустрия красоты в крупнейших городах России. Аналитики также посчитали среднюю стоимость ухода за собой в мегаполисах.

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