❗️Огромные пробки в Симферополе были связаны с аварией на троллейбусной контактной сети Обрыв линии произошёл сегодня утром в районе Центрального рынка, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.
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❗️Огромные пробки в Симферополе были связаны с аварией на троллейбусной контактной сети Обрыв линии произошёл сегодня утром в районе Центрального рынка, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.