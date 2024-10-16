Суд арестовал активы экс-начальника ГУ кадров МО РФ Кузнецова на 300 млн

Счета в банках, ряд объектов недвижимости и другие активы на более чем 300 млн рублей бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова арестовал суд, 16 августа сообщает ТАСС.
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