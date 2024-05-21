МИД России рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Афганистан

Министерство иностранных дел России рекомендует туристам воздержаться от поездок в Афганистан. Сообщение «О рисках посещения Афганистана» было опубликовано 20 мая на сайте ведомства – после вооруженного нападения талибов на иностранцев в Бамиане.
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