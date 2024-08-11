Лишатся земли: всех, у кого участок в собственности, коснется новое жесткое правило с 5 августа Ольга ВайленкоС 5 августа 2024 года в России вступает в силу новое жесткое правило, которое может повлиять на права владельцев земельных участков, полученных в период брака и приватизированных в дальнейшем.