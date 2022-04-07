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Приложения Сбербанка и «Альфа-банка» могут убрать из Google Play

Приложения Сбербанка и «Альфа-банка» могут убрать из Google Play

Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов объяснил, чем могут обернуться новые американские санкции для «Сбербанка» и «Альфа-банка».

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