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МегаФон и РЖД разработают совместные проекты в области интернета вещей

МегаФон и РЖД разработают совместные проекты в области интернета вещей

МегаФон и «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.

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