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Пол – Конору: «Глупости в сторону, молюсь за тебя и твою семью»

Джейк Пол обратился к Конору Макгрегору после поражения ирландца на UFC 329. «Глупости в сторону, молюсь за тебя и твою семью.

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