Спецпосланник Келлог заявил о желании Трампа скорее завершить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить украинский конфликт «как можно скорее». Об этом 8 января заявил будущий американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
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