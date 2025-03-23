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Платите вовремя? За ЖКХ вернут 200 тысяч рублей. Но есть важное условие

Платите вовремя? За ЖКХ вернут 200 тысяч рублей. Но есть важное условие

А вы всегда платите за коммуналку вовремя? Тогда можно рассчитывать, что за ЖКХ вернут 200 тысяч рублей.

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