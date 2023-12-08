Театр абсурда
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Театр абсурда

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Откупиться не вышло. Самарский суд отправляет Шарлота в тюрьму

Откупиться не вышло. Самарский суд отправляет Шарлота в тюрьму

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Воспитанные Ургантом, Собчак, Дудем (признан в России иностранным агентом), сбежавшими стендап комиками, Козловским и многими другими, молодое поколение отщепенцев, садятся на скамью подсудимых.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ
давить!!!
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14 час.
Марина Трянина
выселить их на территории, которые находятся в зоне СВО для разборки разрушений и восстановления порядка...пусть осваивают новые профессии и занимаются делом
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14 час.

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