В Шереметьево неизвестные повредили шасси 9 самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)

Игорь Круглий Надеясь, что ерунду писать Вы больше не будите, пока комиссия не выяснит причин поврежний. Хотя в любой случае это ЧП. И этот не шутки.

Alexp69 То есть, любой дурак может пройти на территорию аэропорта и повредить покрышки колес самолёта, рассчитанные на огромную нагрузку?