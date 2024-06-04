За один день в московском аэропорту Шереметьево нашли сразу девять "суперджетов" авиакомпании "Россия" с проколотыми колёсами шасси.
В Шереметьево неизвестные повредили шасси 9 самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)
Комментарии
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Игорь Круглий
Надеясь, что ерунду писать Вы больше не будите, пока комиссия не выяснит причин поврежний. Хотя в любой случае это ЧП. И этот не шутки.
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4 час.
Alexp69
То есть, любой дурак может пройти на территорию аэропорта и повредить покрышки колес самолёта, рассчитанные на огромную нагрузку?
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2 час.
Игорь Круглий
А вы попробуйте. Вот, бегущих впереди паровоза уже увидели. Побежали и обиделись на мой комментарий в их адрес.
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1 час.
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