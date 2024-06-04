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В Шереметьево неизвестные повредили шасси 9 самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)

В Шереметьево неизвестные повредили шасси 9 самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)

За один день в московском аэропорту Шереметьево нашли сразу девять "суперджетов" авиакомпании "Россия" с проколотыми колёсами шасси.

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Комментарии
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Игорь Круглий
Надеясь,  что ерунду  писать  Вы  больше  не будите,  пока  комиссия не выяснит  причин  поврежний.  Хотя  в любой  случае  это  ЧП.  И этот не шутки.
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4 час.
Alexp69
То есть, любой дурак может пройти на территорию аэропорта и повредить покрышки колес самолёта, рассчитанные на огромную нагрузку?
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2 час.
Игорь Круглий
А вы попробуйте.  Вот,    бегущих  впереди паровоза  уже  увидели. Побежали  и обиделись на мой  комментарий в их адрес.
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1 час.

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