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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Верховный суд запретит иноагентам агитировать за кандидатов в президенты

Иностранные агенты не вправе агитировать за кандидатов в президенты, за исключением случаев, когда иноагент сам зарегистрирован в качестве кандидата, — такой запрет содержится в проекте постановления пленума Верховного суда.

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