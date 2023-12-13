Верховный суд запретит иноагентам агитировать за кандидатов в президенты

Иностранные агенты не вправе агитировать за кандидатов в президенты, за исключением случаев, когда иноагент сам зарегистрирован в качестве кандидата, — такой запрет содержится в проекте постановления пленума Верховного суда.
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