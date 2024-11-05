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Россиянам рассказали о льготах предпенсионеров в 2024 году

Россиянам рассказали о льготах предпенсионеров в 2024 году

Эксперты рассказали, кто такие предпенсионеры и на какие льготы они могут рассчитывать в 2024 году.Как отмечает «Радио 1» во вторник, 5 ноября, предпенсионеры — это люди, у которых до пенсии остается не более пяти лет.

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