Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Украинским нацистам «обнулили» Черное море: Киев срочно пожаловался в ООН на «террор» иранского образца и рассказал о голодающих неграх Африки

Украинским нацистам «обнулили» Черное море: Киев срочно пожаловался в ООН на «террор» иранского образца и рассказал о голодающих неграх Африки

Украинским нацистам «обнулили» Черное море: Киев срочно пожаловался в ООН Иллюстрация: Блокнот В ответ на террор в Азовском и Черном морях Россия на пятом году СВО начала активно препятствовать украинской морской торговле, нанося удары по судам, идущим в Одессу.

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ЛС
Лидия Санникова
Давно пора...
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