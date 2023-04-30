Выстрел из пушки Нарышкина бастиона ознаменовал празднование Дня пожарной охраны в Петербурге

Почетное право произвести его предоставили ветерану пожарной охраны Константину Брюховецкому. Традиционный полуденный залп из пушек Нарышкина бастиона Петропавловской крепости состоялся в Северной столице в честь Дня пожарной охраны 30 апреля.
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