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Нижегородская правда

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Глеб Никитин поздравил работников сельского хозяйства

Глеб Никитин поздравил работников сельского хозяйства

«Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд — от полевых работ до появления готовой продукции на прилавках — обеспечивает жителей региона качественными и натуральными продуктами.

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