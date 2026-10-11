Глеб Никитин поздравил работников сельского хозяйства

«Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд — от полевых работ до появления готовой продукции на прилавках — обеспечивает жителей региона качественными и натуральными продуктами.