Если сироп расслоился, а таблетки покрылись налетом или крошатся, использовать их уже нельзя Порой случается, что лекарство еще не просрочено, но уже имеет неприятный запах и другие признаки порчи.
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