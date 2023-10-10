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Ваше время вышло: валдайский сигнал западникам от Путина и Украина

Ваше время вышло: валдайский сигнал западникам от Путина и Украина

Наступившее после распада СССР глобальное царство «общечеловеческих ценностей западного образца» долгие десятилетия казалось незыблемым и вечным, оспаривать гегемонию мировой метрополии в лице коллективного Запада и его флагмана США было чем-то сродни моветону.

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