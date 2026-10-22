Суд в Кировском районе Новосибирска приговорил 47-летнюю женщину к одному году условного срока за ложное заявление об угрозе убийством, для подтверждения которого она привлекла знакомую в качестве лжесвидетеля.
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