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Мировое обозрение

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На Херсонщине украинские боевики пробуют переправляться через Днепр

На Херсонщине украинские боевики пробуют переправляться через Днепр

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины стянули резервы в виде морской пехоты и понтонеров к правому берегу Днепра в Херсонской области и продолжают попытки переправ.

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