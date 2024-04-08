Путин заслушал доклады о ситуации с паводками в России

РЕН ТВ Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками, сообщил 8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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