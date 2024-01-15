Началась работа над сериалом о Джорджи и Мэнди из «Детства Шелдона»

Проект снимут в формате классического ситкома в духе «Теории Большого взрыва». «Детство Шелдона», 2017 — 2024 кадр из сериалаCBS снимет спин-офф комедийного сериала «Детство Шелдона», который, в свою очередь, является спин-оффом ситкома «Теория Большого взрыва».
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