7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 402 подписчика

Началась работа над сериалом о Джорджи и Мэнди из «Детства Шелдона»

Началась работа над сериалом о Джорджи и Мэнди из «Детства Шелдона»

Проект снимут в формате классического ситкома в духе «Теории Большого взрыва». «Детство Шелдона», 2017 — 2024 кадр из сериалаCBS снимет спин-офф комедийного сериала «Детство Шелдона», который, в свою очередь, является спин-оффом ситкома «Теория Большого взрыва».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх