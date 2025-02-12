Свыше 7,5 тысяч заявок поступило на конкурс социальных архитекторов

«Конкурс социальных архитекторов» реализуется с целью поиска и отбора лучших социальных архитекторов страны и формирования их устойчивого сообщества при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и Президентской академии.
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