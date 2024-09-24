Трамп призвал не ждать поражения Москвы и напомнил о Гитлере и Наполеоне

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-глава Белого дома Дональд Трамп напомнил о том, что жители России и СССР победили Гитлера и Наполеона, и признал невозможность проигрыша Москвы в украинском конфликте.
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