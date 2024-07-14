В Москве построят шесть спорткомплексов по проектам КРТ

В Москве построят шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Их возведут на пяти площадках, обустраиваемых по проекту комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.