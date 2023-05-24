Newsweek: для поставки американских истребителей F-16 Украине нужно решить три проблемы

Украине необходимо решить три проблемы, которые мешают поставкам истребителей F-16. Об этом сообщила обозреватель Newsweek Элли Кук со ссылкой на аналитиков.
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