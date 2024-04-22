По данным Digital Foundry, Sea of Thieves на PS5 демонстрирует некоторые различия по сравне...

По данным Digital Foundry, Sea of Thieves на PS5 демонстрирует некоторые различия по сравнению с XboxSea of Thieves – еще один эксклюзив для Xbox, вышедший на PS5, и в этой версии он был недавно проанализирован Digital Foundry в одном из технических тестов, выявив некоторые интересные различия с предыдущими версиями.