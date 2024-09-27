Тренер "Акрона" Тедеев заявил, что Дзюба работает профессионально в клубе

Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что нападающий Артем Дзюба относится профессионально к своим обязанностям и положительно влияет на обстановку в клубе.
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