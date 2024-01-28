Тайны ледяного континента: 5 фактов об Антарктиде, о которых многие могли не знать

Антарктида всегда привлекала ученых и первооткрывателей со всех уголков планеты. Были совершены сотни экспедиций на ледяной континент, но до сих пор Антарктида остается самым малоизученным местом на Земле.
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