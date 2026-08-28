В России создан тренажер, который готовит космонавтов к высадке на Луне и Марсе

Небольшая платформа имитирует смену гравитации и учит организм заново находить равновесие после длительного пребывания в невесомости Ученые Московского авиационного института разработали компактный тренажер для подготовки космонавтов к дальним экспедициям, включая будущие полеты на Луну и Марс.