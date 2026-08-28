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В России создан тренажер, который готовит космонавтов к высадке на Луне и Марсе

В России создан тренажер, который готовит космонавтов к высадке на Луне и Марсе

Небольшая платформа имитирует смену гравитации и учит организм заново находить равновесие после длительного пребывания в невесомости Ученые Московского авиационного института разработали компактный тренажер для подготовки космонавтов к дальним экспедициям, включая будущие полеты на Луну и Марс.

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