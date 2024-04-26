На ASUS ROG Ally отныне доступна генерация кадров из драйвера графики По какой-то ...

На ASUS ROG Ally отныне доступна генерация кадров из драйвера графикиПо какой-то причине технология AMD Fluid Motion Frames довольно долго добиралась до консолей ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO на процессорах AMD Ryzen Z1 Extreme, но несколько часов назад был опубликован новый драйвер графики.