На ASUS ROG Ally отныне доступна генерация кадров из драйвера графики По какой-то ...

На ASUS ROG Ally отныне доступна генерация кадров из драйвера графикиПо какой-то причине технология AMD Fluid Motion Frames довольно долго добиралась до консолей ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO на процессорах AMD Ryzen Z1 Extreme, но несколько часов назад был опубликован новый драйвер графики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)