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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На ASUS ROG Ally отныне доступна генерация кадров из драйвера графики По какой-то ...

На ASUS ROG Ally отныне доступна генерация кадров из драйвера графики По какой-то ...

На ASUS ROG Ally отныне доступна генерация кадров из драйвера графикиПо какой-то причине технология AMD Fluid Motion Frames довольно долго добиралась до консолей ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO на процессорах AMD Ryzen Z1 Extreme, но несколько часов назад был опубликован новый драйвер графики.

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