18 апреля Екатеринбург стал ареной странного спектакля — город посетили ключевые фигуры ельцинской эпохи: Роман Абрамович, бывший глава администрации Ельцина Александр Волошин, а также Юмашев с супругой Татьяной (дочерью первого президента России).
Игра престолов по-русски: старые ельцинские элиты против новой героической генерации
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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3 час.
В С
Я поддерживаю кандидатуру Владимира Соловьёва для управления подразделением СМЕРШ.
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3 час.
Вадим Кузнецов
Если Вы это говорите о журналистей В.Соловьёве, то это было бы громадной ошибкой. Онн владеет дорогостоящей собственностью в стране-члене НАТО, и имел вид на жительство в этой враждебной Росси стране.
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1 час.
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