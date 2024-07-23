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Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные расчеты автоматических станковых гранатометов, минометные расчеты противника и сорвали ротацию подразделений противника.

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