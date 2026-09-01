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Царьград

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Фестиваль в честь Шостаковича стартует в Москве 10 сентября

Фестиваль в честь Шостаковича стартует в Москве 10 сентября

Фестиваль Российского национального оркестра стартует в Московской филармонии 10 сентября, посвящая три программы 120-летию Дмитрия Шостаковича.

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