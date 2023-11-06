Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с пешеходом на трассе «Сортавала»

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД») на 62-летнего водителя Volvo, который сбил пешехода на трассе «Сортавала».
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