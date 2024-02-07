В Тверской области для медицинских учреждений приобретут реабилитационное оборудование

6 февраля губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Один из вопросов касался приобретения реабилитационного и абилитационного оборудования для медицинских учреждений региона по программе «Доступная среда».
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