На Камчатке сокращается поголовье северных оленей

На Камчатке на 15% сократилось поголовье северных оленей. Об этом сообщили в Камчатстате. По данным на 1 января 2024 года, количество северных оленей в хозяйствах всех категорий Камчатского края достигло 37,6 тыс.
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