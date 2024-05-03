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На Камчатке сокращается поголовье северных оленей

На Камчатке сокращается поголовье северных оленей

На Камчатке на 15% сократилось поголовье северных оленей. Об этом сообщили в Камчатстате. По данным на 1 января 2024 года, количество северных оленей в хозяйствах всех категорий Камчатского края достигло 37,6 тыс.

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