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6 секретов. Шеф-повара научили, как правильно варить картошку для оливье

6 секретов. Шеф-повара научили, как правильно варить картошку для оливье

В оливье важна каждая деталь — ведь это главный салат года, король новогоднего стола. И неприятно будет, если вы выбрали для него лучшие огурцы, запекли или отварили курицу или язык, положили самый сладкий горошек, а вот картошка у вас развалилась, набрала воды и стала безвкусной.

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