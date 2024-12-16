6 секретов. Шеф-повара научили, как правильно варить картошку для оливье

В оливье важна каждая деталь — ведь это главный салат года, король новогоднего стола. И неприятно будет, если вы выбрали для него лучшие огурцы, запекли или отварили курицу или язык, положили самый сладкий горошек, а вот картошка у вас развалилась, набрала воды и стала безвкусной.