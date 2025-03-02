В ГД назвали главную задачу, которую предстоит решить президенту Абхазии

Депутат Журова: президенту Абхазии первоочередно нужно договориться с оппозицией В первую очередь новому президенту Абхазии Бадра Гунбе предстоит договориться с оппозицией, уверена первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.