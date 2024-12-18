Глава Пуровского района получил почетное право проведения Года героев

На Совете глав ЯНАО руководителю Пуровского района передали почетное право проведения Года героев. Главный символ этого проекта вручил глава Губкинского, где весь прошедший год был наполнен патриотическими встречами и выставками, рассказал в своем telegram-канале Кирилл Трапезников.