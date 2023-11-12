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Анатомия бизнеса

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Как найти баланс между личной жизнью и карьерой

В наши дни вопрос достижения баланса между карьерой и личной жизнью становится всё более актуальным. Современный быстрый темп жизни, повышенные требования на рабочем месте, а также желание вести полноценную социальную и семейную жизнь создают сложности для многих профессионалов.

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