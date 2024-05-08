НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Среда, 0️⃣8️⃣ мая, 2024 год

Среда, 0️⃣8️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ❌ Всемирный День Красного Креста 🇷🇺 День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1886 год - американский фармацевт Джон Пембертон изобрёл Кока-Колу 📔 1910 год - состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой 📔 1945 год - в пригороде Берлина состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии 📔 1945 год - завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск 📔 1949 год - в Берлинском Трептов-парке состоялось торжественное открытие мемориала советским войнам-освободителям 📔 1965 год - указом Президиума Верховного совета СССР принято Положение о почётном звании "Города-Героя" 📔 1967 год - в Москве у стен Кремля состоялось торжественное открытие мемориального архитектурного ансамбля "Могила Неизвестного Солдата" 📔 2020 год - российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины до 10028 метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх