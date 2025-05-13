Героизация предателей в РФ опасна повторением ситуации на Украине — мнение

Героизация предателей и коллаборационистов, сотрудничавших с фашистскими захватчиками, недопустима, так как она несет угрозу повторения в России процессов, которые происходят на Украине последние десятилетия, заявил руководитель Вахты памяти «Еланский плацдарм», командир сводного поискового отряда Ростовской области «Красный казак» 13 мая агентству ИА Красная Весна.